Lino Banfi racconta il suo amore per la moglie Lucia Zagaria: la fuga e le nozze alle 6 del mattino

Nel 2020 a Grande Amore, docureality condotto da Carla Signoris, Lino Banfi raccontò il suo grande amore per la moglie Lucia. Un amore lungo tutta la vita, iniziato con una “fuga d'amore”, per superare le opposizioni dei familiari, fino alle nozze avvenute il 1° marzo del 1962 in sagrestia (Per punizione). Un racconto intimo che ripercorre i tanti anni faticosi e tormentati trascorsi prima di ottenere il successo. Anni pieni di difficoltà, ma sempre con Lucia che ha appoggiato il sogno di Lino senza esitazioni, sostenendolo in tutti i modi.