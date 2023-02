L'insulto in diretta al giornalista fuori dallo stadio di Brescia: “Voi di Bari siete italiani?”

“Siete di Bari, siete italiani?”, è il vergognoso insulto di razzismo territoriale del quale è stato vittima Luca Guerra, corrispondente allo stadio Rigamonti, prima della partita tra Brescia e Bari, mentre era in diretta a pochi minuti dal fischio d’inizio. A lanciare la stupida e deprecabile provocazione un tifoso bresciano al quale Guerra ha risposto così: “Purtroppo il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno, nel 2023. Verrebbe voglia di tornare a casa, perché se qualche deficiente ci chiede ‘siete di Bari, siete italiani?’...andiamo oltre”.

Un clima di tensione continuato anche durante i novanta minuti di gioco. I cori razzisti hanno scandito ogni azione: “Terroni, teru'n, non siete italiani, negri, scimmie”. Un elenco di insulti culminati in aggressioni verbali, proprio come aveva documentato il giornalista Guerra a inizio partita. Lui e i suoi colleghi, Michele Salomone (Radionorba), Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro (Telebari), sono stati costretti a lavorare tra le urla e i cori dei tifosi seduti in tribuna.