L'ultimo saluto a Vivienne Westwood: Londra le dedica la settimana della moda

Giovedì 16 febbraio celebrità e modaioli si sono riuniti nella cattedrale londinese di Southwark per l'ultimo saluto alla stilista Vivienne Westwood, morta a dicembre all'età di 81 anni. La Wstwood è infatti morta il 29 dicembre, stremata da una malattia che, proprio per sua volontà, era stata tenuta nascosta ed i funerali si sono svolti in maniera privata. La commemorazione di oggi della designer e attivista ha attirato nomi famosi dal mondo del cinema, della musica e della moda che hanno voluto portare a Vivienne l'ultimo saluto. Tra gli altri: Vanessa Redgrave e sua figlia Joely Richardson, Helena Bonham Carter ed Elle Fanning, nonché le star della musica Simon Le Bon e Nick Cave. La stilista Victoria Beckham, le modelle Lily Cole e Kate Moss con sua figlia Lila Grace, erano tra i grandi nomi della moda presenti alla cerimonia, insieme al marito e partner creativo di Westwood, Andreas Kronthaler.

Westwood era sinonimo di punk rock degli anni '70, vestendo i Sex Pistols, una ribellione che è rimasta il suo segno distintivo. Ha affrontato il cambiamento climatico, l'inquinamento e il suo sostegno al fondatore di WikiLeaks Julian Assange sulle magliette di protesta o sugli striscioni portati dalle sue modelle sulla passerella delle sue sfilate di moda. Molti ospiti al suo memoriale erano vestiti con le sue creazioni, inclusi i disegni scozzesi, i suoi famosi tacchi a zeppa torreggianti e gli stivali da pirata con cinturino. Il memoriale si è tenuto giovedì 16 febbraio, un giorno prima dell'inizio della London Fashion Week, dove i designer presenteranno le loro ultime collezioni; l'evento durerà cinque giorni ed è dedicato proprio alla Westwood.