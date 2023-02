Majorino: "Mi dimetto da parlamentare europeo, farò opposizione"

"Il consenso della destra non ci autorizza ad analisi semplici e banali e dobbiamo andare avanti in Lombardia per fare un'opposizione determinata e propositiva. Per questo, come avevo annunciato, mi dimetterò da parlamentare europeo per restare in consiglio regionale a dare il mio contributo". Così il candidato del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle, Pierfrancesco Majorino, commenta l'esito del voto in Lombardia dalla sede del comitato elettorale all'Ostello Bello di Milano.