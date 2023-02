Malattie rare, Dalla Piccola:"Solo per il 5%esiste una terapia appropriata. Fondamentale la ricerca"

“La ricerca sulle malattie rare ha subito negli ultimi anni una trasformazione straordinaria. L’80% delle malattie rare sono geneticamente determinate, per questo oggi la ricerca sfrutta i termini della genomica per poter andare a trovare le pagine molecolari della malattie, ovvero medicine specifiche per i pazienti, medicine di precisione.” Ad affermarlo è Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico emerito dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Oggi solo il 5% circa delle malattie rare dispongono di una terapia appropriata- continua il genetista-. Un aspetto fondamentale è quello della sostenibilità: spesso sono necessari milioni di euro per un trattamento di un singolo anno. Le malattie rare sono attualmente 10mila e nei prossimi anni avremo terapie per altre centinaia di malattie che oggi sono ancora curabili, il tema della sostenibilità va affrontato a livello internazionale, probabilmente facendo accordi tra Paesi potremmo indurre una riduzione dei costi di queste medicine”.

“Inoltre- conclude Dalla Piccola- è bene sottolineare che se è vero che c’è una cultura ben radicata nel trattamento dei malati pediatrici c’è invece poca esperienza e cultura nel trattamento dei malati adulti. Tenendo presente che con l’innovazione delle terapie questi pazienti raggiungono l’età adulta, bisogna creare una nuova cultura, una nuova rete di assistenza che prende in carico i bambini che passano nell’età dell’adulto”.