Martedì grasso, viaggio nei festeggiamenti di Carnevale

Tutto pronto per le ultime celebrazioni del Carnevale? Un viaggio attraverso le tradizioni di tutta la penisola. Sfilate e manifestazioni si svolgeranno in tutta Italia di giorno e di notte. Ma perché si chiama “Martedì grasso”? Ed è davvero l'ultimo giorno di Carnevale per tutti? Da Viareggio a Putignano, tanti gli eventi tornati finalmente in presenza piena, dopo due anni di restrizioni Covid.