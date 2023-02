Messi è il miglior giocatore del 2022: "Ho realizzato il mio sogno con la Coppa del Mondo"

Il campione del mondo argentino Lionel Messi ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno 2022 alla cerimonia dei trofei "Fifa Best", tenutasi ieri a Parigi. Messi ha ricevuto questo riconoscimento per la terza volta dopo il 2009 e il 2019, succedendo all'attaccante polacco Robert Lewandowski, vittorioso nel 2020 e nel 2021.

"Con i Mondiali vinti dall'Argentina ho realizzato il mio sogno, ottenuto il più importante grande trofeo, che ogni calciatore desidera. Avevo già vinto tutto il resto. Essere campione del mondo era l'unico titolo che mi mancava", ha detto. "Lo desideravo tanto. Avevo già riportato la Coppa America in Argentina, ma non riuscivo ancora a immaginare quanto sarebbe stato folle riportare la Coppa del Mondo".