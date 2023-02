Milano, tragico incidente: muoiono due donne ferme al casello

Due donne, rispettivamente di 59 e 53 anni, hanno perso la vita attorno alle 2 di questa mattina, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto alla barriera di Milano-Ghisolfa della A4. Le due donne erano ferme al casello autostradale per ritirare il ticket, quando sono state tamponate da un'auto guidata da un uomo. L'impatto è stato violentissimo e quando i vigili sono riusciti ad estrarre i corpi delle donne dalle lamiere, si è potuto solo constatarne il decesso sul colpo. Il conducente dell'altra auto, invece, è stato soccorso e trasferito in ospedale, non in pericolo di vita, dove si stanno svolgendo tutte le analisi per capire in che condizioni fosse al momento dell'impatto.