Schillaci a Sanremo: ribadiamo l'importanza della prevenzione oncologica

Sono a Sanremo, per lanciare un messaggio importante sulla prevenzione oncologica. Prevenire è fondamentale, il 40% dei tumori può essere evitato con un corretto stile di vita. Credo sia importante dare un messaggio da questa platea, che arriva in tutte le case degli italiani. Lo ribadiamo ancora una volta: lo screening è importante e vogliamo ampliare sempre più questo campo": lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Messaggio ai giovani del Ministro Schillaci: è importante la prevenzione, è importante lo stile di vita, per esempio una corretta alimentazione e l'attività fisica che va assolutamente incoraggiata. Un messaggio positivo che va portato nelle scuole: dare corrette informazioni ai giovani vuol dire meno malati domani. E' importante per il Sistema sanitario nazionale e per il benessere psicofisico dei cittadini.

Sul Covid-19 il ministro dice che i dati settimanali dimostrano una ulteriore diminuzione dell'incidenza, stiamo finalmente uscendo da questa pandemia che ha fatto soffrire tutti. Possiamo guardare con ottimismo al futuro e recuperare il tempo perduto per lavorare sulla prevenzione.