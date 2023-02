Slalom parallelo, Marta Bassino: "Era importante qualificarsi"

Marta Bassino: "Era importante qualificarsi"

"Chiaramente cercherò di fare del mio meglio, però, come ho già detto, trovo molto utile il parallelo come propedeutico al gigante perché penso mi aiuti proprio tanto, per provare a spingere forte. Quando siamo in gara, il parallelo ti fa tirar fuori davvero tutto, vista l’avversaria di fianco, ti fa mettere tutta te stessa. Non avvertivo così forte la pressione prima del Mondiale, anche se vince l’oro in superG ha aiutato ad alleviarla; tengo molto alle gare che devono arrivare, quindi non è la medaglia a farmi rilassare, anzi, proprio per questo mi aspetto ancora qualcosa di bello da me”. Così l'Azzurra ai microfoni di Rai Sport dopo la prova.