Napoli, il video dell'attracco della nave umanitaria Sea Eye 4

La Sea Eye arriva in porto a Napoli con a bordo 106 persone. "Intanto in mare si continua a morire. Solo negli ultimi giorni, dodici salme sono arrivate a Lampedusa, due persone sono disperse, due corpi sono stati recuperati dalla Sea Eye 4 e ora si trovano a bordo. Una donna è arrivata a Lampedusa aggrappata a un salvagente, possibile unica superstite di un naufragio fantasma", così in una nota la Ong Sea Watch. “Ieri la stessa Sea Eye 4 - prosegue - ha richiesto un'evacuazione medica per una persona in gravi condizioni di salute, deceduta in ospedale dopo aver atteso per ore il trasferimento”.