Ned Price: "Riteniamo che il leader di al-Qaida Saif al-Adel viva in Iran"

Saif al-Adel, un egiziano che abita in Iran, è diventato il capo di Al-Qaida dopo la morte di Ayman al-Zawahiri nel luglio 2022. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. "La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: Saif al-Adel, vive in Iran. Offrire un rifugio sicuro ad al Qaeda è solo un altro esempio dell'ampio sostegno dell'Iran al terrorismo", ha detto il portavoce Ned Price.