Nel covo dei soldati russi, il missile Himars conficcato in cantina non esplode

Un missile Himars non esplode nonostante sia penetrato dal soffitto di una abitazione, fino alla cantina, sfondando diversi piani del piccolo palazzo: il video girato con smartphone e pubblicato sui social ucraini, mostra gli effetti di un attacco missilistico dell'esercito ucraino, nel "covo" dei soldati russi. Secondo il post (che proverrebbe da Melitopol, in Ucraina) si tratterebbe di "Uno dei posti di comando e controllo dell'esercito russo".

L'ordigno avrebbe ucciso un militare di Mosca "che era sdraiato sul letto".

I missili in arrivo dagli Usa per Kiev

Dopo la visita a Kiev del presidente Biden, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha dato il via libera ad un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 450 milioni di dollari, che porta il totale di aiuti militari degli Stati Uniti a 30 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione.

Nel nuovo pacchetto ci sono anche i sistemi Himars, oltre agli Howitzer, Javelins e radar per la sorveglianza aerea.

Nessuna menzione delle armi a lungo raggio di cui Volodymr Zelensky dice di aver discusso con Biden.

Blinken ha anche autorizzato lo stanziamento di 10 milioni di dollari per assistere l'Ucraina sul fronte delle infrastrutture energetiche.