Nel video i palazzi cadono in un tragico domino mentre la gente fugge cercando salvezza

È di migliaia di morti il bilancio complessivo delle vittime causate dal terremoto in Siria e in Turchia. Nel video siamo ad Aleppo in Siria, un palazzo crolla completamente in strada trascinandosi dietro, dopo pochi istanti, quello accanto. Entrambi si sgretolano in pochi momenti riempiendo la strada di detriti e fumo di polvere mentre le persone fuggono per mettersi in salvo, in primo piano vediamo una donna con un bambino in braccio che scappa mentre nel cemento si apre una spaccatura proprio dietro di loro.