New York, arrestato il sospetto che nel video entra nel negozio e spara con un fucile d'assalto

Donnie Hudson è accusato di tentato omicidio e aggressione dopo aver sparato a Fahmi Kaid, 47 anni, che lavora dietro il bancone della gastronomia Rockaway Express al South Ozone Park in New York, verso le 14:30 di mercoledì 15 febbraio, ora locale. L'uomo di 35 anni, è stato arrestato giovedì dalla polizia e trovato in possesso di diverse armi tra cui l'AR-15, il fucile d'assalto che ha usato contro Kaid.

L'uomo, che sembra abitare sopra il negozio, ha accusato i dipendenti della gastronomia di aver rubato qualcosa a casa sua. Hudson, che ha sparato all'uomo dietro il bancone, prima con una pistola e poi con il fucile automatico, rischia fino a 25 anni di carcere. Fahmi Kaid, che è stato ferito alla testa, al polso, ed in altre parti del corpo, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita.