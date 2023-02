Pazza per la scienza

Laureata in Farmacia e in specializzata in Farmacologia, negli anni assume incarichi e sostiene progetti che la portano a diventare Direttrice Generale di Telethon, rivolta alla ricerca di cure per malattie genetiche rare. Eclettica e originale, Francesca Pasinelli crede nella trasmissione del sapere e delle competenze attraverso il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. Nasce così ‘Mad for science’, concorso per Licei e Istituti scientifici che premia i vincitori con un laboratorio interattivo per inventare e sperimentare. Un investimento sul futuro della Fondazione DiaSorin da lei presieduta per sostenere aspiranti scienziati. Il ritratto di Francesca Pasinelli si completa con due figli e il titolo di Commendatore al merito della Repubblica italiana.