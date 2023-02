Olanda, l'organetto suona l'inno ucraino davanti ai cancelli dell'ambasciata russa

In questi giorni, in cui cade l'anniversario del primo anno di guerra, le ambasciate russe dislocate in varie parti del mondo sono state prese di mira dagli attivisti. Nella giornata appena trascorsa, quattro persone sono state arrestate per aver colorato la strada, davanti alle sede dell'ambasciata russa a Londra, con i colori della bandiera Ucraina. Queste immagini, invece, mostrano un organetto che suona l'inno ucraino davanti ai cancelli della sede di rappresentanza russa a L'Aia (Olanda).