Il video di Zelensky: "Uno Stato terrorista non dovrebbe avere spazio nelle Olimpiadi"

"I rappresentanti di uno Stato terrorista non dovrebbero avere spazio nelle Olimpiadi e nei tornei internazionali". Lo afferma il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato questa sera poco dopo le 21.00 sul suo profilo Telegram per ribadire il suo no alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024.

"Continuiamo la nostra maratona diplomatica per impedire al Cremlino di utilizzare gli eventi sportivi e il movimento olimpico per la sua propaganda - la dichiarazione di Zelensky -. L'Ucraina ha inviato lettere a ciascuna delle compagnie che sostengono maggiormente il Comitato Olimpico Internazionale. Si tratta di grandi multinazionali che sono decisamente interessate ad assicurare che la loro reputazione e supporto non siano utilizzate per la propaganda di guerra".