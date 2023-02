"Otto" colpisce il nord Europa: il pazzesco atterraggio di un aereo Ryanair

Otto, una potente tempesta sul Mare del Nord, ha colpito tutto il nord Europa, provocando a dozzine di cancellazioni di treni e traghetti dalla Danimarca settentrionale alla Norvegia meridionale, con raffiche di vento a livello di uragano. In Finlandia, le autorità prevedono interruzioni di corrente nel fine settimana mentre traghetti nel sud della Norvegia sono stati cancellati: circa 5.000 passeggeri dovranno aspettare almeno fino a sabato per poter ripartire. Nel sud della Svezia, diverse linee ferroviarie sono state temporaneamente chiuse e sono stati sospesi i traghetti per la Germania settentrionale. La tempesta Otto ha causato disagi anche in Scozia, con raffiche di vento fino a 130 km/h, e nel nord dell'Inghilterra. Molti voli e i treni sono stati cancellati, decine di migliaia di case nel nord-est dell'Inghilterra sono rimaste al buio.