Palazzo di 5 piani in fiamme a Genova, evacuate 80 persone: “È già tanto essere usciti vivi”

“C'erano dei lavori sul tetto, non sappiamo cosa possa essere successo, solo che a un certo punto casa e scale erano invase dal fumo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, il tetto è crollato. È già tanto essere usciti vivi dal palazzo” è il racconto di V. O. che dal 1999 vive all'ultimo piano con la sua famiglia. Parte dell'edificio, in via Piacenza 17, è stato divorato dal rogo. “Abbiamo perso tutto”, racconta l'uomo che con la moglie e il figlio sono riusciti a mettersi in salvo. Evacuate diverse famiglie, sono circa ottanta le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Al momento non risulterebbero feriti o intossicati, il 118 ha trasportato solo due persone in codice verde all'ospedale Galliera per necessità di farmaci.

Nel frattempo sul posto proseguono le operazioni di spegnimento con almeno otto mezzi dei vigili del fuoco, con lanci da terra e autoscala.