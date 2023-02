L'arrivo di Papa Francesco nella cattedrale di Juba in Sudan: "Schierarsi a favore dei più deboli"

Papa Francesco ha iniziato l'incontro con i religiosi ed i preti del Sud Sudan, in Africa, invitandoli ad "alzare la voce contro l'ingiustizia e la prevaricazione: perché queste "Schiacciano la gente e si servono della violenza, per gestire gli affari all'ombra dei conflitti". Nella Cattedrale di Santa Teresa, ha detto: "Se vogliamo essere pastori, non possiamo restare neutrali dinanzi al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze perché, là dove una donna o un uomo vengono feriti nei loro diritti fondamentali, Cristo è offeso".

"Siamo pastori, non capi tribù"

Il Papa ha incontrato a Giuba i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e ha chiesto loro di portare avanti la loro missione sempre al servizio della gente: "Non siamo capi tribù - ha continuato Francesco - ma pastori compassionevoli e misericordiosi, non padroni del popolo, ma servi che si chinano a lavare i piedi dei fratelli e delle sorelle, non un'organizzazione mondana che amministra beni terreni, ma la comunità dei figli di Dio".