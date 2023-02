Parigi illumina la Torre Eiffel con i colori della bandiera ucraina - Video

A Parigi giovedì sera la Torre Eiffel è stata illuminata con i colori giallo e blu della bandiera dell'Ucraina, in occasione del primo anniversario dell'invasione russa. Era già accaduto per tre notti consecutive nel febbraio 2022 e anche stavolta questa illuminazione sarà mantenuta fino alla notte tra sabato e domenica. L'iniziativa è volta a “ribadire l'incrollabile sostegno di Parigi al popolo ucraino che lotta per la propria libertà”, aveva scritto ieri su Twitter la sindaca Anne Hidalgo. In un nuovo tweet, oggi, ha pubblicato un breve video della torre aggiungendo solo “Slava Ukraini!”, ovvero “Gloria all'Ucraina”.



(video AURORE MESENGE, ANAHIDE MERAYAN / AFPTV / AFP)