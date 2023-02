Paura sulla giostra: le cabine oscillano vistosamente e le persone a testa in giù gridano aiuto

“Le persone si sono ritrovate bloccate a mezz'aria, a testa in giù e senza cinture di sicurezza”, scrive su Facebook Alexis Cresong presente a documentare quanto accaduto. Colpa, probabilmente, delle forti raffiche di vento ma anche di un malfunzionamento del meccanismo che regola la “corsa” dei seggiolini. La giostra, soprannominata “Enterprise”, una sorta di ruota panoramica, normalmente impedisce alle cabine di oscillare velocemente. Le immagini, invece, documentano tutt'altro. Così una giornata tranquilla in fiera si è trasformata in attimi di paura. Le persone, salite sull'attrazione, si sono ritrovate all'interno di una cabina semiaperta che ha cominciato a oscillare vistosamente. Per i malcapitati non c'è stato altro da fare che aggrapparsi e cercare di resistere visto che nessuno, stando alle testimonianze, indossava cinture di sicurezza. Le richieste di aiuto hanno mobilitato la sicurezza, mentre a un certo punto del filmato si sente un boato provocato da qualcosa che cade da uno dei sedili.