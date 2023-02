Piemonte, l'allarme siccità rimane altissimo

Come tante gocce, una dopo l'altra che continuano a piovere, dai diversi angoli del Piemonte. Cartoline dalla siccità che meglio dei dati e degli allarmi degli esperti, risuonano, incalzano, con la loro oggettività. Anche questo inverno, il secondo consecutivo, ci ha consegnato un Lago di Ceresole polveroso e desertico. Anziché ricoperto da una coltre di neve. Altri invasi, come quello dell'Ingagna nel Biellese, dai colori arrugginiti e lontani dall'iconografia di un inverno piemontese.



Scampoli di neve

Spazzata via, anche da altri fotogrammi di febbraio. Ad Alagna, in questi giorni si è sciato su fettucce di neve imbiancate circondane da un paesaggio brullo. Non l'unico esempio, di razionamento delle scorte. Ed ecco le immagini della Val d'Ossola, sulle piste del comprensorio Domobianca. Aperte grazie alla neve caduta a dicembre. Lingue di bianco, che rimandano alle immagini catturate altrove nelle ultime settimane.



Servizio di Martino Villosio, montaggio di Paolo Monchieri