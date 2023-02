Brasile, la costa nord di San Paolo devastata dalle piogge, il bilancio delle vittime è salito a 63

È salito a 63 il bilancio dei morti per la violenta tempesta che nel fine settimana scorso si è abbattuta sulla costa nord dello Stato di San Paolo, in Brasile. Lo rende noto l'ultimo comunicato diramato dalla Protezione Civile. Le vittime si concentrano soprattutto a San Sebastiano, dove in 24 ore si sono registrati più di 600 mm di pioggia, che hanno provocato frane e smottamenti.

Secondo il bollettino, 54 morti sono stati identificati e rilasciati per la sepoltura, tra questi 18 bambini. Due persone risultano ancora disperse. E mentre le ricerche entrano nell'ottavo giorno, la priorità è ora quella di assistere gli oltre 2.251 sfollati e 1.815 senzatetto.