Saette verso il cielo spuntano da dietro il bosco: l'artiglieria ucraina a Ugledar

Un video dal fronte, con l'artiglieria ucraina che spara ad Ugledar (Est).

A Bakhmut la battaglia è sempre più feroce e l'Ucraina insiste nella sua martellante campagna per ottenere altre armi dall'Occidente, mentre attende una "grande offensiva russa questo mese", visto l'amore di Mosca per i simboli e l'anniversario della guerra alle porte.

Con il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov che prova a rassicurare i partner promettendo che Kiev "non userà le armi straniere per colpire il territorio russo".

