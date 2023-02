Podoliak il consigliere del presidente ucraino: "Mosca usa la Transnistria per distrarvi"

A RaiNews24 interviene Mikhailo Podoliak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, alla vigilia del primo anno di guerra, parla anche del nuovo fronte di scontro con la Russia in Transnistria. Mosca vuole distogliere l'attenzione dal conflitto in Ucraina, far nascere proteste a Chisinau e accendere un conflitto interno in Moldova, dice Podoliak, respingendo le accuse di Mosca secondo cui Kiev avrebbe il piano di inscenare l'invasione della Transnistria con militari ucraini e del battaglione Azov vestiti con uniformi russe.