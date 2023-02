Prato Nevoso, auto sepolte da 1 metro di neve. Scuole chiuse a Mondovì

Disagi alla circolazione in provincia di Cuneo per la neve che continua a cadere nelle valli, in collina e su quasi tutta la pianura. Il manto nevoso ha superato i 50 centimetri nelle medie valli alpine con punte di oltre un metro in alta montagna. È stata disposta la chiusura del Colle della Maddalena, in valle Stura, da Argentera fino al confine di stato con la Francia. Diversi gli interventi di vigili del fuoco e volontari Aib (antincendi boschivi) per rami caduti sulle strade a causa della neve, soprattutto in valle Varaita, lungo la colletta di Barge e nel Monregalese. Nei pressi di Demonte disagi alla circolazione ieri sera per un tir bloccato in mezzo alla strada. Scuole chiuse a Mondovì e Ceva.