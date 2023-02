Precipitazioni record in Brasile: sale il numero dei morti nello stato di San Paolo

Il bilancio provvisorio è di almeno 36 morti, hanno riferito le autorità, un bilancio destinato ad aumentare col passare delle ore.

Finora sono stati registrati 35 decessi nel comune di Sao Sebastiao, situato a circa 200 km da San Paolo, ha riferito il governo locale. Più a nord, nella città costiera di Ubatuba, si è registrata la morte di una bambina.

"Sfortunatamente, avremo molti più morti", ha dichiarato il capo della Protezione Civile dello Stato di San Paolo, Henguel Pereira, citato dal quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo.

Circa 228 sono le persone sfollate e altre 338 evacuate in questa regione del sud-est del Paese, dove è stato dichiaratolo stato di emergenza. Purtroppo il numero è ancora provvisorio.

Lo stato di San Paolo ha dichiarato uno stato di calamità di 180 giorni in sei città per quello che gli esperti hanno descritto come un evento meteorologico estremo senza precedenti. Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che stava trascorrendo il carnevale nello stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, visiterà le principali aree colpite nella giornata di oggi.