Putin, bagno di folla al raduno per i soldati in Ucraina: "Combattiamo per le nostre terre"

Putin oggi è tornato a spiegare l'intervento in Ucraina come una battaglia "ai nostri confini storici, per la nostra gente". Il presidente ha pronunciato queste parole per infiammare i russi accorsi allo stadio Lushniki di Mosca per un concerto patriottico per la festa dei Difensori della patria, cioè le forze armate impegnate in quella “operazione speciale” che ormai è chiamata guerra anche dalla popolazione russa.

Un tripudio di bandiere e canzoni contro il governo ucraino alle quali, secondo le stime ufficiali, avrebbero partecipato 200.000 persone, nonostante la temperatura intorno ai 15 gradi sotto lo zero. Un dato difficile da verificare, così come la spontaneità della partecipazione, viste le capacità organizzative delle autorità che hanno convogliato verso lo stadio a bordo di autobus molti dipendenti dello Stato.

"Una delle preghiere più famose inizia con le parole Padre nostro" ha detto Putin facendo ancora una volta appello alle radici cristiano-ortodosse del suo popolo, ma (in parte) anche di quello ucraino. "Padre, e in questo c'è qualcosa di molto vicino a ogni persona, perché diciamo anche madre patria. La questione riguarda la famiglia, ma è qualcosa di enorme, potente e anche vicino al cuore di ogni persona: questa è la Patria ed è una famiglia", ha detto il presidente russo. "E in generale, la Patria è una famiglia nei nostri cuori", ha aggiunto secondo quanto trasmesso in video.

"In questo momento c'è una battaglia in corso sulle nostre frontiere storiche, per il nostro popolo", ha continuato. "Viene combattuta da uomini coraggiosi. Stanno combattendo eroicamente, coraggiosamente. Siamo orgogliosi di loro", ha aggiunto. L'intera nazione russa è secondo Putin "il difensore della patria". "In questo senso, oggi, proteggendo i nostri interessi, proteggendo la nostra gente, proteggendo la nostra cultura, lingua, territori, la nostra gente oggi è il difensore della patria. Inchinatevi a tutti!" ha detto Putin nel concerto-raduno allo stadio Luzhniki della capitale. Il capo dello stato ha elencato coloro che sono difensori della Patria oltre ai militari: operatori sanitari, dipendenti delle imprese della difesa, del settore dei trasporti, nonché coloro che sono presenti alla stessa manifestazione-concerto.

Durante la sua uscita sul palco del Luzhniki, Putin ha inoltre parlato con i militari presenti. Entrando nello stadio, il presidente russo ha prima di tutto stretto la mano a loro. "Ci sono persone - eccole qui, accanto a me - ci sono persone che decidono da sole di difendere la cosa più sacra e più cara che abbiamo. Famiglia e Patria", ha detto. E dopo che è stato suonato l'inno russo, Putin - che ha intonato lui stesso - si è nuovamente avvicinato ai militari per stringere la mano e si è fermato a parlare con alcuni di loro.

Il concerto è stato organizzato alla vigilia della festa russa del "Difensore della Patria", che in tempo di pace era il semplice corrispettivo maschile della festa della donna dell'8 marzo. Ma che ora rappresenta una celebrazione paramilitare, oltre alla vigilia dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina, che il Cremlino si ostina a giustificare come "necessaria" difesa del popolo russo.

Peraltro sulle Colline dei Passeri a Mosca, di fronte allo stadio Luzhniki, sono state notate batterie contraeree schierate. Il fondatore del Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, lo ha confermato a Dozhd, il canale che ha pubblicato un video: si tratterebbe del complesso Pantsir-S1. Leviev non aveva mai sentito parlare della presenza della difesa aerea in quel punto della capitale russa, mentre si sapeva che ci fossero a Novo-Ogaryovo vicino alla residenza di Putin, sul tetto dell'edificio del Ministero della Difesa e vicino al Cremlino.