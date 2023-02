Putin risponde all'Occidente: “Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”

“La Russia non può essere sconfitta sul campo di battaglia”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale. L'Occidente, secondo Putin, non sta cercando di nascondere il suo obiettivo, che è quello di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, né le sue intenzioni di trasformare un conflitto locale in una fase di confronto globale. “Questo è precisamente il modo in cui lo intendiamo e noi reagiremo di conseguenza. In questo caso in agenda c'è l'esistenza del nostro paese. Ma non possono fare a meno di realizzare che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”.