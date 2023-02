Quando in Rai Costanzo disse a Maria De Filippi: “Sei la donna nella cui mano vorrei morire”

In studio Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono “Che Tempo che Fa”, mentre in collegamento ci sono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: si parla del nuovo libro del giornalista, da poco scomparso, e Fazio si rivolge a De Filippi: “Maria tu rappresenti le rose in questo libro. È una dichiarazione d'amore”. De Filippi cerca di intervenire ma Costanzo la interrompe: “Vedi, non mi fa parlare” e a quel punto il giornalista continua pronunciando queste parole emozionanti: “Lei rappresenta la donna più importante della mia vita. Sei la donna nella cui mano vorrei morire. Per ora non è successo, ma quando succederà vorrei morire nella sua mano”.