Video: gelo mortale sul Monte Washington, l'assideramento arriva in meno di 10 minuti

Le raffiche gelide sul Monte Washington nel New Hampshire hanno prodotto ieri un vento gelido con una temperatura di -77 gradi con raffiche a quasi 200 Km/h. Lo ha riferito il National Weather Service americano, aggiungendo che si tratta del vento più freddo mai registrato negli Stati Uniti continentali. Quasi 100 milioni di persone negli Usa nord-orientali e in Canada stanno tremando a causa del vento proveniente dall'artico. Le autorità hanno avvertito che il congelamento potrebbe colpire in meno di 10 minuti e hanno invitato i residenti da Manitoba al Maine a limitare il loro tempo all'aperto. Il Monte Washington (1971 metri d’altezza) ha la fama di uno dei posti con il clima più difficile del mondo intero: il 12 aprile 1934 le raffiche toccarono le 231 miglia orarie, ben 370 chilometri l’ora, segnando un record imbattuto per anni.