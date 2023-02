16enne trovato carbonizzato nel messinese. La famiglia: "Non si è suicidato"

È stata eseguita l'autopsia sul corpo semi carbonizzato di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita ieri in un parcheggio dentro un campo sportivo a Merì, nel Messinese. L'autopsia è stata disposta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto che sta indagando sul caso. Nelle prossime ore è atteso l'esito dell'esame autoptico. Intanto da primissimi accertamenti dei medici legali, ieri, dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo, non si era esclusa l'ipotesi del suicidio, visto che non sono stati riscontrati né segni di arma da taglio e ne fori di proiettili sul corpo. Ma la famiglia esclude che il ragazzo si sia tolto la vita.