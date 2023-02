Raid israeliano su Damasco, il più sanguinoso dal 2011. Ong: "almeno 15 morti"

Gli abitanti di Damasco sono stati svegliati in piena notte dal suono delle forti esplosioni e delle ambulanze che si dirigevano verso il distretto di Kafr Sousa, zona residenziale colpita in un raid dell'aviazione israeliana. Almeno 15 i morti, alcuni dei quali sono civili tra cui due donne, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), organizzazione non governativa con sede in Gran Bretagna. Cinque morti, tra cui un soldato, e 15 civili feriti, alcuni in condizioni critiche, è invece il bilancio fornito dal ministero della Difesa siriano che ha parlato di "aggressione aerea" da parte del "nemico israeliano dalle alture del Golan", che ha "colpito diverse aree di Damasco e delle sue vicinanze, compresi i quartieri residenziali". È "l'attacco israeliano più sanguinoso dall'inizio delle guerra civile nel 2011", ha aggiunto Rami Abdel Rahman, responsabile dell'Osservatorio, secondo il quale i missili israeliani hanno attaccato anche un deposito di milizie filo-iraniane e degli Hezbollah libanesi vicino a Damasco.

A Teheran, il portavoce della diplomazia iraniana, Nasser Kanani "ha condannato con forza gli attacchi del regime sionista". Stando all'agenzia Tasnim, "nessun iraniano è stato colpito". Dura anche la posizione della Russia che per bocca della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha parlato di "flagrante violazione del diritto internazionale". Nessun commento è giunto dalle forze di difesa israeliane, in linea con la loro politica di silenzio sugli attacchi dell'aviazione. Israele compie spesso dei raid, in particolare contro le milizie filo-iraniane impegnate a fianco del regime siriano, ma è raro che zone residenziali della capitale siriana vengano colpite.

"L'attacco ha colpito un'area vicino ad installazioni iraniane", ha scritto The Times of Israel, mentre per Orient News, media dell'opposizione siriana, "il raid ha puntato funzionari della milizia iraniana nella loro scuola di Kafr Sousa". Le immagini diffuse sui social network hanno mostrato scene di devastazione, un enorme cratere per strada e palazzi danneggiati, tra cui alcuni edifici storici del quartiere medioevale della capitale siriana.