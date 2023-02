A Rainews.it parla il capo dei Caschi Bianchi siriani di Iblid

Il terremoto del 6 febbraio scorso ha colpito duramente la regione nord occidentale della Siria.

Rainews.it, ha intervistato Ismail Alabdullah, coordinatore dei soccorritori dei Caschi Bianchi nella città di Iblid, un enclvae in mano ai ribelli siriani all'interno di un'area controllata dalle forze jihadiste.

La situazione è estremamente difficile perché nei primi giorni non hanno ricevuto nessun aiuto. Sono poi arrivati dei volontari dal Qatar, dalla Spagna e dall'Egitto

I civili che vivono in questa area in gran parte sono profughi fuggiti dal regime di Assad,dai bombardamenti dei russi e sopravvissuti alla pandemia e al colera che si è diffuso nell’area. Ora il terremoto ed un inverno rigido.

I volontari oramai scavano tra le macerie non più con la speranza di trovare persone in vita ma per recuperare i corpi.