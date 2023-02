Rapinato in casa Roby Facchinetti, voce dei Pooh, lo sfogo del figlio Francesco sui social

Rapinato nella sua casa di Bergamo, Roby Facchinetti, voce e tastierista dei Pooh, mentre era nella sua abitazione con la moglie Giovanna e il figlio Roberto. Sono entrati in casa tre uomini armati e con il volto coperto, che si sono impossessati di denaro contante, soldi, gioielli e altri oggetti di valore e sono fuggiti. La rapina è avvenuta a pochi giorni della reunion dei Pooh con Riccardo Fogli, ospiti della prima serata del Festival di Sanremo.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti sui social: “In tanti me lo stanno chiedendo. Purtroppo è vero. Mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito in casa una rapina a mano armata. Una di quelle cose brutte che vorresti non capitasse mai nella vita. Che vedi solamente nei film e pensi che non possa veramente succedere. E invece capita. Fortunatamente, nonostante la follia della cosa, stanno bene".

“Posso dire che sono triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese. Qualcuno dice voi avete la villa, siete ricchi, è per quello che entrano in casa vostra. Ma non è una condanna avere una villa, non è una condanna aver guadagnato i soldi onestamente, e io mi devo sentire libero e sicuro nel paese dove vivo”.

“In più, l’ho ripetuto migliaia di volte, è una vergogna che in un paese dove c’è la pressione fiscale superiore al 60%, noi non ci sentiamo sicuri. Bravi Stato, bravissimi, siete bravissimi, complimenti. Il governo, sia destra che sinistra, siete incapaci di tenere il controllo, incapaci di mantenere l’ordine in questo paese, perché siete degli incapaci. Non siete in grado di fare politica, ma solo propaganda politica. Perché l’unica cosa che a voi interessa è il vostro cu@o. E allora chi può, come ho fatto io, va ad abitare da un’altra parte”.

“Io non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi, dove non possono uscire di casa, dove ho paura di farli andare al parchetto”.