Rientrati in Italia i 4 writers arrestati in India per avere imbrattato le carrozze della metro

Sono atterrati a Roma e “Sono abbastanza provati” i 4 writers italiani arrestati il 2 ottobre dello scorso anno in India per avere imbrattato le nuove carrozze della metropolitana di Ahmedabad. A darne notizia è il padre di uno di loro, sottolineando che i ragazzi vogliono mantenere un po' di riservatezza e non vogliono rilasciare dichiarazioni o interviste. In 2 distinti procedimenti, i 4 ragazzi sono accusati di avere danneggiato una pubblica proprietà per un danno di 50 mila rupie, circa 600 euro e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico. Per il loro rientro sono stati affiancati costantemente dal Consolato italiano di Mumbai. Nei due procedimenti giudiziari cui sono sottoposti i graffitari italiani, uno a Mumbai e un altro al tribunale di Ahmedaba, sono state accolte le richieste di accoglimento per una cauzione che, per ciascun giovane, è fissata a 125 euro, circa 10 mila rupie. “I ragazzi dovranno affrontare due processi, ma li affronterebbero da uomini liberi”, ha spiegato il loro legale Vito Morena.

“Sono felice per il loro rientro e mi auguro che chiaramente tornino facendo tesoro dell'esperienza che hanno vissuto e mi auguro che possano tornare al più presto alla loro vita normale e serena”, ha dichiarato Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, in provincia di Pescara.