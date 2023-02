Rigopiano, i parenti contro il giudice dopo la lettura della sentenza. Superstite: “Sotto 62 ore”

Assolti in 25 perché “il fatto non sussiste”. Cinque condanne lievi, tra cui quella a due anni all'ex sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta per la mancata pulitura della strada (e a due funzionari della Provincia). È questa, accolta tra le urla infuriate dei parenti delle 29 vittime, la sentenza del processo con rito abbreviato sulla tragedia dell'hotel di Rigopiano letta oggi dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea.

La strage è avvenuta sei anni fa, il 18 gennaio 2017. I reati ipotizzati spaziavano dal disastro colposo all'omicidio plurimo colposo, alle lesioni plurime colpose, al falso ed anche al depistaggio ed all'abuso edilizio. Tra gli assolti l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Come detto, lacrime e urla in aula alla lettura della sentenza, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che si sono frapposte tra il pubblico e il giudice, blindato in aula. “Attenderemo le valutazioni della sentenza per valutare il ricorso all'appello. Ciò che emerge chiaramente è che è stato cancellato il reato di disastro colposo” ha spiegato il capo della Procura pescarese Giuseppe Bellelli.