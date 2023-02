Rilasciata la coppia di influencer condannata a 10 anni di galera per questo video

Una coppia di blogger iraniani- Astiaj Haghighi (21 anni) e Amir-Mohammad Ahmadi (22), condannati a 10 anni e mezzo di carcere ciascuno per aver pubblicato un video del loro ballo in piazza Azadi (Libertà) a Teheran- è stata graziata e rilasciata dal carcere. Lo fa sapere @IranIntl con un tweet sul suo profilo.

Ahmadi e Haghighi erano stati arrestati il primo novembre 2022. Agenti in borghese li hanno picchiati e portati in una sezione del ministero dell’Intelligence. I due non si sono potuti avvalere della difesa di un avvocato in tribunale e le loro famiglie sono state “esortate” a non parlare del loro arresto. La sentenza iniziale li condannava anche a non pubblicare niente su internet e a non lasciare il paese per ulteriori due anni dopo aver scontato la pena.