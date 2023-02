Rimini, neve sulla costa con strade e lungomare imbiancati

Rimini e altre località della Riviera romagnola questa mattina si sono svegliate sotto la neve che ha ricoperto le spiagge, come non succedeva da tempo. Abbondanti fiocchi anche sull'Appennino romagnolo, dove alcuni piccoli comuni in provincia di Forlì-Cesena sono stati costretti a chiudere le scuole: a Roncofreddo la neve ha superato i 20 centimetri di accumulo.