Sit-in per Cospito davanti alla Cassazione: "Se Alfredo muore, la pagherete"

"Se Alfredo muore, ve la faremo pagare": è uno dei passaggi del discorso di uno degli anarchici che stanno partecipando al sit-in in solidarietà ad Alfredo Cospito in corso davanti alla Cassazione.

Oggi è attesa la decisione sul ricorso contro il 41 bis avanzato dagli avvocati dell'anarchico, in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre contro il regime di carcere duro cui è sottoposto.

"La nostra voglia di libertà è più forte della vostra autorità" e "facciamo sentire la nostra voce a questa gentaglia": sono alcuni dei passaggi del discorso di chi si alterna al microfono del presidio a piazza Cavour.

Sono stati srotolati e appesi tutti gli striscioni contro il 41 bis, l'ergastolo e la "tortura di Stato". Un cordone di agenti di polizia è schierato davanti alla scalinata del Palazzaccio, il gruppetto di manifestanti è un po' cresciuto e ci saranno una quarantina di persone. Molti gli operatori dei media e le forze di sicurezza.

Il presidio è in corso mentre i giudici della Suprema Corte sono riuniti in camera di consiglio.

Alfredo Cospito, che era detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell'allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, in sciopero della fame dal 30 ottobre, è stato prima trasferito nel penitenziario di Opera a Milano per le precarie condizioni di salute, poi al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano.

Esponente della Federazione anarchica informale, è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano nel cuneese nel 2006, che non provocarono feriti.