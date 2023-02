Rosa Chemical bacia anche Mara Venier e a Domenica in torna sul “caso” che ha coinvolto Fedez

Sulla scia delle polemiche, Rosa Chemical ha voluto lanciare di nuovo un messaggio d'amore baciando sulla bocca Mara Venier. A Domenica in, però, era già successo da poco perché la conduttrice si era “scontrata”, per modo di dire, con il comico napoletano Alessandro Siani . In un contesto dove la parola più pronunciata è stata “amore”, e dove i baci hanno trovato ampio spazio come le esibizioni, Rosa Chemical ha colto l'occasione per difendersi, e difendere Fedez, in merito alle polemiche che li accusano di aver attuato un piano già concordato .

“Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico (Fedez, ndr.) è un mio amico, gli voglio bene”, dice l'artista rispondendo a Mara Venier che lo interroga sul siparietto ad alto tasso erotico messo in scena durante la finale del Festival. “Però voglio chiarire una cosa: io e Fedez durante la puntata a ‘Muschio Selvaggio’ avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po', magari che me lo sarei portato sul palco...Io sono un performer”.