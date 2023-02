SAG Awards, dalle rose pastello di Zendaya alle frange chic di Michelle Yeoh: le star sul red carpet

Le star di Hollywood sfilano sul red carpet dei SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori e considerati l'anticamera degli Oscar. C'è anche tanta Italia, non solo grazie alla moda, ma anche per la presenza delle attrici Sabrina Impacciatore in fucsia Valentino, Simona Tabasco e Beatrice Grannò, tutte nel cast White Lotus.

Tra le più fotografate, Zendaya in abito bustier rosa, sempre Valentino, creato da Pierpaolo Piccioli e impreziosito da 200 rose di seta. La star di "Euphoria" non è stata l'unica a optare per i fiori presenti anche nel look di Emily Blunt.

A illuminare la serata anche l'abito haute couture Schiaparelli di Michelle Yeoh. Qualcuno ha osato con il giallo tra cui Viola Davis, anche lei in Valentino, e la star di "Dahmer" Niecy Nash-Betts, che indossava un abito senza spalline di Vera Wang.