Salvini: “Per leggere la pagella di 5° elementare di mia figlia ci vuole la laurea. Meglio i voti”

“Mia figlia ha portato a casa la pagella, per interpretare e capire la pagella di quinta elementare ci vuole la laurea. È lunga così. Ai miei tempi c'erano le materie e i voti, ma adesso per italiano ci sono 8 voci. Avanzato, intermedio, in via di prima acquisizione. Ma non è meglio rimettere i voti? A chi danno fastidio i voti? Dice che turba il bambino. Ma riportiamo un po' di semplicità e di normalità”, ha affermato il Vicepresidente e segretario della Lega Matteo Salvini, in una diretta su TikTok.