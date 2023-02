Sanremo 2023, Gianluca Grignani interrompe l'esibizione: “Non sento la voce, è troppo bassa”

Gianluca Grignani si è interrotto mentre si stava esibendo sul palco dell'Ariston. “Scusate, non sento più. Mi sono fatto abbassare troppo la voce”. E ha stoppato l'orchestra. Subito è entrato Amadeus, preoccupato che non accadesse quanto avvenuto due sere fa con Blanco che - con simili problemi tecnici - aveva devastato gli arredi floreali del palco. “A 20 anni non avrei saputo gestire la situazione, ora a 50 sì”, ha scherzato Grignani.