Il Festival per tutti: il meglio della serata dei duetti in versione Lis

Sanremo è accessibile ai disabili sensoriali, grazie all'impegno di Rai Pubblica Utilità, in diretta su RaiPlay. Lo spettacolo è integralmente tradotto nella Lingua dei segni italiana, per consentirne la migliore e più gradita fruizione ai sordi segnanti. Le canzoni - con grande espressività - sono proposte dai performer e gli interpreti Lis.

Dallo Studio 5 di Via Teulada, infatti, in contemporanea con il Teatro Ariston di Sanremo 14 performer sordi e udenti e 4 interpreti Lis, si alternano per restituire al proprio pubblico l’interpretazione di tutti i brani musicali e delle battute di conduttori e ospiti della manifestazione. La produzione è completata da sottotitoli in diretta.

Il festival è sottotitolato dalla Rai (alla pagina 777 di Televideo) e audiodescritto sul canale dedicato. Questo consente di includere nell’ascolto e nella visione anche l’utenza sorda e cieca. A quest’ultima vengono raccontate anche le luci, le coreografie, gli abiti, le acconciature ecc.



In occasione della finale del 73° Festival della Canzone Italiana, il Centro di Produzione di Torino ospiterà, nella sede Rai di Via Verdi 14, un evento parallelo dedicato alla sordità, per consentire alle persone sorde segnanti e persone sorde con impianto cocleare o apparecchio acustico di fruire dello spettacolo con un’unica offerta di intrattenimento, che risponda ad esigenze specifiche e differenti del pubblico.

Per l’occasione sarà trasmessa la diretta di RaiPlay con i performer LIS e sottotitoli a cura di Pubblica Utilità e sarà installato il sistema di ascolto per le persone sorde con impianto cocleare e apparecchio acustico progettato dall’azienda MED-EL, in collaborazione con il Dipartimento di Otorinolaringoiatria Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino. La serata, organizzata all’insegna dell’inclusione, è frutto della collaborazione delle Direzioni Rai Crits e Rai Per la Sostenibilità – ESG con l’Associazione Portatori Impianto Cocleare, l’Ente Nazionale Sordi e l’Azienda MED-EL.