Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico

“Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce”, ha detto Blanco al termine della sua esecuzione sul palco dell'Ariston interrotta per problemi tecnici. L'artista ha quindi cominciato a distruggere gli arredi del palco, le composizioni dei fiori, tra i boati del pubblico che non hanno gradito affatto il gesto. Al termine Amadeus è entrato e ha chiesto spiegazioni al cantante, vincitore insieme a Mahmood lo scorso anno “La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”, ha aggiunto Blanco, tra i buu del pubblico. Anche Gianni Morandi ha preso la scopa per pulire il palco. E Amadeus, che non ha perso la calma, ha aggiunto: “Non era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa del genere…”.