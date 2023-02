Gianni Morandi apre la serata cantando "Piazza Grande", "Futura" e "Caruso". Pubblico in piedi

All'inizio della serata finale del festival di Sanremo Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla di cui, nel 2023, ricorrono gli 80 anni dalla nascita.

Solo, con la chitarra, Morandi intona dalla platea “Piazza Grande”, poi sale sul palco e, accompagnato dall'orchestra, canta “Futura” e “Caruso”, straordinari successi del cantautore bolognese scomparso il 1º marzo 2012.

Un esibizione emozionante, piena di talento, storia della musica e cuore, soprattutto sulle note di "Caruso", che fanno alzare in piedi tutto il pubblico che esplode in un lungo applauso.

Dopo il suo toccante omaggio a Lucio Dalla, Gianni Morandi alza il viso mentre indica il cielo e trattiene la commozione. Impossibile non pensare ai 50 anni di amicizia tra i due cantanti, all'album Dalla/Morandi, a quella “Vita” in cui credevano insieme, quella in cui anche agli angeli capita di sporcarsi,

"ma la sofferenza tocca il limite e cosi cancella tutto

e rinasce un fiore sopra un fatto brutto"…

E forse in quello sguardo commosso al cielo Morandi avrebbe voluto rivedere il volto del suo amico di una vita, con più

"rughe un po' feroci sugli zigomi,

forse un po' più stanchi ma più liberi" ma ancora insieme.

Alla fine della esibizione, il cantante di Monghidoro viene ringraziato da Amadeus, che si dice "onorato" per aver condiviso con lui il palco dell'Ariston. "Sono onorato io", replica Morandi. "Da quando ho compiuto sessant'anni mi emoziono più facilmente, prima non succedeva..." chiude Amadeus, dichiarando quei lucciconi che forse hanno attraversato gli occhi di tutti coloro che hanno assistito al momento e immaginato quegli occhiali tondi sotto il cappello che mancano alla musica italiana.