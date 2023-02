Alessia Marcuzzi con Fiorello: "Il look di Mengoni è ispirato a Kim Min-kyu"

Non solo le pose di Lillo-Posaman. Secondo l'influencer Marcuzzi e Fiorello, Marco Mengoni, in Versace, si è ispirato al look di Kim Min-kyu per scegliere l'outfit da indossare sul palco di Sanremo. Il "gioco di parole" è solo apparente. Come gli appassionati sanno Kim Min-kyu è un celebre attore sudcoreano che ha recitato in drama campioni di ascolti come Snowdrop e Business Proposal… La Marcuzzi trova somiglianze anche con il look della band di k-pop Ateez che annovera tra i suoi componenti, per prestarsi al gioco di parole, anche Mingi.